2019-02-07T12:08:01+03:00
Общество

В Хабаровске волонтеры выйдут на борьбу с ящуром

Добровольцы проинспектируют рынки на предмет незаконной торговли мясом
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске волонтеры выйдут на борьбу с ящуромВ Хабаровске волонтеры выйдут на борьбу с ящуромФото: Администрация Хабаровска
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Уже завтра 25 волонтеров выйдут в первый рейд. Их задача обнаруживать стихийные рынки на территории города и выяснять, не торгуют ли там мясом. Если «контрафакт» будет обнаружен, сведения о нем тут же получат ветеринары. Эта мера, уверены в администрации города, поможет остановить распространение ящура. Перед тем как выпустить добровольцев в свой первый рейд с ними провели занятия представители краевого Минсельхоза.

- Добровольцам рассказали какие документы необходимо спрашивать у продавцов и, главное, что делать, если удалось выявить продажу нелегального продукта, - отметили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Так же волонтеров «нагрузили» и дополнительными функциями – во время обходов они будут раздавать специальные флаеры с информацией о ящуре и способах избежать заражения.

- Пока в мероприятиях по недопущению распространения ящура будут участвовать 25 волонтеров. Если потребуется, мы сможет увеличить количество добровольцев, которые будут контролировать реализацию мяса на стихийных рынках города, - подчеркнула Инна Хопта, начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска.

Напомним, сейчас в краевом центре, Хабаровском, Вяземском, имени Лазо и Бикинском районах из-за обнаруженного вируса ящура действует режим ЧС, а любое мясо из этих территорий запрещено продавать до марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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