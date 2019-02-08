В Хабаровском районе мужчина лишил возлюбленную шубы

8 Февр. 02:31 2019-02-08T02:31:50+03:00

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Случилось все в селе Бычиха Хабаровского района. В местное отделение полиции накануне обратилась женщина. Она рассказала сотрудникам органов о том, что из ее квартиры пропала шуба. Злоумышленник в разгар аномальных морозов решил лишить ее главного зимнего наряда. Ущерб в заявлении местная жительница оценила в 10 тысяч рублей. Оперативники начали расследование. На удивление сельчанки по подозрению в краже задержали ее 48-летнего сожителя.

- Стражам правопорядка мужчина пояснил, что похитил и продал шубу, так как нуждался в деньгах на личные нужды, - отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве отметили, что в отношении сельчанина следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. За воровство шубы мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU