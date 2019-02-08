В Хабаровске 10 февраля ограничат движение по улице Помывочной

8 Февр. 03:17 2019-02-08T03:17:09+03:00

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Пресс-служба администрации Хабаровска сообщает о том, что десятого февраля, в воскресенье, будет ограничено движение по улице Помывочной. Местные власти отмечают, что автомобилистам придется объезжать участок дороги, который расположен на пересечении улиц Промывочной – Геодезической и Промывочной – Машинистов. Проезд для всех видов транспорта будет закрыт в период с девяти утра до часу дня. В итоге ограничение будет действовать лишь четыре часа.

Такая мера принята неспроста. За этот период времени дорожники должны будут заняться демонтажем и вывозом железобетонной опоры по улице Промывочной, 32. Ее не так давно внесли в список опасных объектов.

Советуем заранее запланировать свой маршрут в это время, чтобы избежать неприятный последствий в виде пробок. Это как минимум поможет вам сэкономить время, а как максимум сохранит ваши же нервные клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU