2019-02-08T03:17:09+03:00
Общество

В Хабаровске 10 февраля ограничат движение по улице Помывочной

Участок дороги перекроют с девяти утра до часу дня
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
В Хабаровске 10 февраля ограничат движение по улице ПомывочнойВ Хабаровске 10 февраля ограничат движение по улице ПомывочнойФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Пресс-служба администрации Хабаровска сообщает о том, что десятого февраля, в воскресенье, будет ограничено движение по улице Помывочной. Местные власти отмечают, что автомобилистам придется объезжать участок дороги, который расположен на пересечении улиц Промывочной – Геодезической и Промывочной – Машинистов. Проезд для всех видов транспорта будет закрыт в период с девяти утра до часу дня. В итоге ограничение будет действовать лишь четыре часа.

Такая мера принята неспроста. За этот период времени дорожники должны будут заняться демонтажем и вывозом железобетонной опоры по улице Промывочной, 32. Ее не так давно внесли в список опасных объектов.

Советуем заранее запланировать свой маршрут в это время, чтобы избежать неприятный последствий в виде пробок. Это как минимум поможет вам сэкономить время, а как максимум сохранит ваши же нервные клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор