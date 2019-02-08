2019-02-08T03:48:00+03:00
Общество

Сообщения о нарушениях на «дальневосточных гектарах» проверят полиция и полпредство

На участках в Комсомольском районе неизвестные вырубили деревья
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Сообщения о нарушениях на «дальневосточных гектарах» проверят полиция и полпредствоСообщения о нарушениях на «дальневосточных гектарах» проверят полиция и полпредствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев наказал проконтролировать ход разбирательства по факту вырубки лесов на «дальневосточных гектарах» в Комсомольском районе. Дело в том, что несколько жителей из западных регионов страны взяли здесь бесплатные наделы. На участки вторглись неизвестные и оставили их без деревьев. Ситуацией уже занимается полиция.

- Нарушать законодательство нельзя, ни на самом гектаре, ни рядом с ним. Сотрудники полпредства проконтролируют ситуацию и ход расследования, - сказал Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, полпред подчеркнул, что о сокращении или остановке программы по выдаче «дальневосточных гектаров» речи не идет – нецелесообразно. Кстати, владельцами земель стали уже порядка 50 тысяч человек.

- Участки дали возможность людям н них жить и трудится. Число заявок сейчас стало ниже, будем выяснять причину и устранять все барьеры. Мы должны сделать все, чтобы гектар был выгодным для людей. Посмотрим на качество и на возможность создания инфраструктуры. В России невозможно так быстро получить землю, но мы на Дальнем Востоке это сделали и продолжим работу в этом направлении, - отметил вице-премьер.

Господин Трутнев считает, что одной из причин падения интереса программе являются «серые зоны». Он считает, что сейчас большое число территорий недоступны для выдачи под гектары - это земли заповедников и Министерства обороны. А люди хотят взять участи поближе к населенным пунктам.

Для справки:

В Хабаровском крае выдано порядка девяти тысяч «дальневосточных гектаров». 489 участков получили приезжие из других регионов страны. С начала действия программы поступило более 18 тысяч заявлений. Популярны среди «гектарщиков» земли в районах имени Лазо (1764 договора), Бикинском (1001), Советско-Гаванском (902), Вяземском и Хабаровском (744).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор