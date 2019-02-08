Сообщения о нарушениях на «дальневосточных гектарах» проверят полиция и полпредство

8 Февр. 03:48 2019-02-08T03:48:00+03:00

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Дальневосточный полпред Юрий Трутнев наказал проконтролировать ход разбирательства по факту вырубки лесов на «дальневосточных гектарах» в Комсомольском районе. Дело в том, что несколько жителей из западных регионов страны взяли здесь бесплатные наделы. На участки вторглись неизвестные и оставили их без деревьев. Ситуацией уже занимается полиция.

- Нарушать законодательство нельзя, ни на самом гектаре, ни рядом с ним. Сотрудники полпредства проконтролируют ситуацию и ход расследования, - сказал Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, полпред подчеркнул, что о сокращении или остановке программы по выдаче «дальневосточных гектаров» речи не идет – нецелесообразно. Кстати, владельцами земель стали уже порядка 50 тысяч человек.

- Участки дали возможность людям н них жить и трудится. Число заявок сейчас стало ниже, будем выяснять причину и устранять все барьеры. Мы должны сделать все, чтобы гектар был выгодным для людей. Посмотрим на качество и на возможность создания инфраструктуры. В России невозможно так быстро получить землю, но мы на Дальнем Востоке это сделали и продолжим работу в этом направлении, - отметил вице-премьер.

Господин Трутнев считает, что одной из причин падения интереса программе являются «серые зоны». Он считает, что сейчас большое число территорий недоступны для выдачи под гектары - это земли заповедников и Министерства обороны. А люди хотят взять участи поближе к населенным пунктам.

Для справки:

В Хабаровском крае выдано порядка девяти тысяч «дальневосточных гектаров». 489 участков получили приезжие из других регионов страны. С начала действия программы поступило более 18 тысяч заявлений. Популярны среди «гектарщиков» земли в районах имени Лазо (1764 договора), Бикинском (1001), Советско-Гаванском (902), Вяземском и Хабаровском (744).

ИСТОЧНИК KP.RU