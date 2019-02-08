2019-02-08T04:11:04+03:00
Общество

В Хабаровском крае спасли от ящура больше 8 тысяч свиней

Первый этап прививочной компании вышел на финишную прямую
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровском крае спасли от ящура больше 8 тысяч свинейВ Хабаровском крае спасли от ящура больше 8 тысяч свинейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае продолжается вакцинация свиней от ящура. Напомним, что о вспышке заболевания стало известно в конце января, когда очаг зарегистрировали на одном из региональных свинокомплексов. В итоге в некоторых районах власти ввели режим ЧС и организовали тотальные рейды в местах, где продают мясо и мясную продукцию. В тоже время на несколько дней в регионе полностью запретили продавать охлажденную свинину, чтобы обезопасить население от неприятных последствий.

В итоге на предприятии забили заразившихся свиней, а в остальных свинокоплексах началась вакцинация. Всего за это время прививки получили больше восьми тысяч парнокопытных в южных районах региона и в Хабаровске. Как сообщают власти, первая волна завершилась. Уже завтра, девятого февраля, около трех тысяч свиней спасут от болезни в Вяземском, Бикинском районах и районе имени Лазо.

- Спустя 14 дней с момента первой прививки, необходимо провести ревакцинацию. Таким образом сформируется устойчивый иммунитет к штамму вируса ящура. Фермеры и руководители сельхозпредприятий идут на встречу, понимая важность этих мероприятий, - отметил Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор.

Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, в Хабаровске и южных районах региона по-прежнему действует режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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