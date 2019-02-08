2019-02-08T04:40:37+03:00
Происшествия

Хабаровчанин катался на машине вместе с двумя тоннами осетра

50 экземпляров рыбы мужчина спрятал в кузове, надеясь, что полицейские его не вычислят
Элина ОГАНЕСЯН
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Хабаровчанин катался на машине вместе с двумя тоннами осетраХабаровчанин катался на машине вместе с двумя тоннами осетраФото: Марина АНТОНОВА
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Хабаровчанина задержали в Ульчском районе в поселке Циммермановка. Сотрудник ДПС остановил машину Hino Ranger, за рулем которого находился житель краевого центра. Оказалось, что вместе с собой мужчина катал на иномарке почти две тонны осетра. «Черный ящик» он прятал в кузове автомобиля, а в нем 50 экземпляров рыбы. В этот же день по факту такой находки следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, совершенный в составе организованной преступной группы».

- 24 января прошлого года уголовное дело прокуратурой района изъято из производства отдела дознания и передано в следственный отдел по Ульчскому району СК по Хабаровскому краю для проведения предварительного следствия, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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