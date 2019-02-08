2019-02-08T05:29:53+03:00
Происшествия

Хабаровчанин угнал и разбил машину собутыльника

Парень просто забрал ключи у спящего приятеля и укатил на его иномарке
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровчанин угнал и разбил машину собутыльникаХабаровчанин угнал и разбил машину собутыльникаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Хабаровске сотрудники полиции задержали 19-летнего угонщика. Накануне юноша распивал алкоголь со своим приятелем. Когда последний уснул, парень просто взял ключи от его машины и поехал кататься. Правда, далеко уехать он не смог. Попал в ДТП.

- На улице Краснореченской нетрезвый водитель врезался в стоящую на перекрестке машину. Скрываясь с места ДТП, он задел иномарку второй раз, - уточнили в пресс - службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Конечно, о нетрезвом водителе тут же сообщили патрульным экипажам. Начались поиски. Машину нашли в Индустриальном районе. Позже иномарку вернули законному владельцу. Парня задержали и отправили в следственный изолятор. Ему грозит обвинение в угоне, а за это по закону полагается лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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