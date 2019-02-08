В Комсомольске-на-Амуре будет создано более 500 новых рабочих мест

8 Февр. 06:30 2019-02-08T06:30:53+03:00

Они появятся после того, как на местном нефтезаводе запустят новую установку гидрокрекинга

Изменить размер текста: A A

Работы по модернизации производства на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе идут уже больше года именно благодаря этому на предприятии наладили выпуск новых видов продукции, такой как дизельное топливо для районов Крайнего Севера или судовое экологичное топливо. А благодаря скорому запуску комплекса гидрокрекинга на заводе не только достигнут глубины переработки нефти в рекордных 92%, но и откроют новые вакансии.

- Расширение производственных мощностей требует привлечения специалистов разных профессий нефтеперерабатывающей отрасли, в том числе и узкопрофильных. Уже сейчас идет отбор на вакансии инженерных и рабочих специальностей. В первую очередь, мы заинтересованы в привлечении комсомольчан. Для вновь принятых сотрудников будут созданы все условия для профессионального развития и роста в компании, - отметили в руководстве предприятия.

Как заверяют в компании все новые работники пройдут соответствующее обучение – на предприятии вопросам подготовки сотрудников уделяется особое внимание. Действует система наставничества, когда за вновь принятым работником присматривает более опытный.

Правительство региона со своей стороны видит в развитии завода дополнительные плюсы.

- Программа модернизации, которая сейчас реализуется на Комсомольском НПЗ, принесет краю расширение налоговой базы и появление новой инфраструктуры, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU