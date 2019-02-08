2019-02-08T07:23:52+03:00
Общество

Аномальные морозы помешали «Лыжне России» в Комсомольске-на-Амуре

Ранее проведение гонок из-за малоснежной зимы отменили в Хабаровске
Элина ОГАНЕСЯН
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Аномальные морозы помешали «Лыжне России» в Комсомольске-на-АмуреАномальные морозы помешали «Лыжне России» в Комсомольске-на-АмуреФото: Правительство Хабаровского края
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Последствия от малоснежной и аномально холодной зимы отразились на проведении всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». На протяжении многих лет мероприятие проводили в краевом центре, однако в этом году гонку перенесли в Комсомольск-на-Амуре, ему со снегом повезло больше. Однако масштабные катания пришлось отменить и там. Морозы помешали.

Гонки перенесли и в десяти муниципальных образованиях региона. В итоге в «Лыжне России» поучаствуют вовремя 9 февраля лишь жители Вяземского района и района имени Лазо. В воскресенье к акции присоединится Солнечный район.

- И-за низкой температуры, установившейся на этой неделе, гонка состоится 23 февраля. В этот же день на старт выйдут жители Охотского района. В Николаевском и Амурском районах «Лыжня России» пройдет 17 февраля, - сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Хабаровского края.

Старт также перенесен в Ванино, Советской Гавани, Бикине, Нанайском и Хабаровском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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