«Икорное» ОПГ, обогатившееся на кете, осудят в Хабаровском крае

8 Февр. 07:55 2019-02-08T07:55:31+03:00

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Накануне прокурор района имени Полины Осипенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов организованной группой». На скамье подсудимых вскоре окажутся пять жителей Хабаровского края и ЕАО. Мужчины в сентябре 2018 года создали, так называемое, «икорное» ОПГ и незаконно вылавливали осеннюю кету на реке Амгунь. Многие знают, что там лососевые породы мигрирует в места нереста. Поэтому для «черных» рыбаков там - настоящая кладезь.

- Добыча кеты осуществлялось без каких-либо разрешительных документов, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. -Своими действиями обвиняемые причинили ущерб Российской Федерации в размере около 340 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что они бы и дальше занимались незаконной ловлей и добычей икры, но их нашли сотрудники полиции.

Весь причиненный государству ущерб фигуранты погасили. Уголовное дело прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу. Теперь бывшим икорным магнатам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU