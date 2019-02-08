8 Февр. 08:29 2019-02-08T08:30:52+03:00

Одиннадцать спектаклей Хабаровского края поучаствуют в региональном этапе конкурса театрального искусства. ФОТО: краевой театр драмы.

Оценивать работы режиссеров и труппы будут представители Союза композиторов, театроведы и критики

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Девятого февраля в Хабаровском крае стартует региональный этап ежегодного конкурса театрального искусства. Мероприятие проводится уже 14 раз, и за это время уже успело зарекомендовать себя, как одно из самых масштабных событий в этой области. Как отмечает пресс-служба министерства культуры Хабаровского края, шесть театров проявили инициативу и подтвердили свое участие в конкурсе. Они представят экспертному жюри 11 спектаклей. 11 своих лучших работ.

Хабаровский краевой театр драмы покажет профессиональному зрителю три спектакля, среди которых: «Аппликации», «Замок Рейвенстрофт», «Яма».

Краевой музыкальный театр попытает удачу с постановками: «Цыганка и барон» и «Первая любовь».

Не остался в стороне и комсомольский театр драмы, который представит: «Мой внук Вениамин», «Чиханутые» и «Звериные истории».

ТЮЗ поборется за победу со спектаклем «Жизнеописания трубадуров», а театр кукол покажет «Клубочки-моточки».

Участие также примет «Триада» с ее «Женитьбой».

Оценивать работы будут Елена Тертьякова - профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств Санкт-Петербурга, Нина Шульгина -театровед и театральный критик из Владивостока, а также Лариса Михайленко - председатель правления Хабаровского регионального отделения Союза композиторов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU