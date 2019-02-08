2019-02-08T09:02:16+03:00
Общество

Цены на мясо в связи со вспышкой ящура в Хабаровском крае взяли на контроль

Мария ИГНАТЬЕВА
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Цены на мясо в связи со вспышкой ящура в Хабаровском крае взяли на контрольЦены на мясо в связи со вспышкой ящура в Хабаровском крае взяли на контрольФото: Михаил ФРОЛОВ
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На юге Хабаровского края действует режим ЧС, который ввели из-за вспышки ящура. Свежее мясо местного и приморского производства запретили продавать. Нельзя и забивать животных до тех пор, пока не прекратит действовать особый режим. На рынках проходят рейды, которые устраивают и добровольцы и местные органы власти. Они направлены не только на выявление нелегального мяса, но для того, чтобы не допустить повышения роста цен на свежую свинину. Сейчас в регионе продают привозную – из Бурятии, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев и Московской области.

- Поставки мяса из других субъектов в край возобновлены, таким образом удалось избежать дефицита сырья. На сегодняшний день нет оснований для повышения отпускных и розничных цен. Ажиотажа также не наблюдается. Наши предприниматели с пониманием относятся к ситуации и удерживают цены на одном уровне. Случаи спекуляции будем пресекать, - отметил Николай Крецу, председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Он отметил, что если цены и вырастут, то по инициативе поставщиков из других регионов. Однако и для такого случая уже разрабатывается решение. Специалисты комитета будут работать непосредственно с поставщиками и руководством регионов.

- Пока повышения стоимости мяса в регионе не зафиксировано. Согласно официальным данным, за последнюю неделю цена свинины в крае не изменилась и составляет в среднем 400 рублей за килограмм, - уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, что сообщить о продаже свинины из районов, где действует режим ЧС, можно по телефонам горячей линии: в министерстве сельского хозяйства 8 4212 (329-329), краевом управлении ветеринарии 8 4212 (60-16-14) и комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 8 4212 (40-26-20).

ИСТОЧНИК KP.RU

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