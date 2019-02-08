2019-02-08T11:00:33+03:00
Общество

В Советской Гавани построят новую центральную больницу

Нынешнее лечебное учреждение очень неудобно расположено
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Советской Гавани построят новую центральную больницуВ Советской Гавани построят новую центральную больницуФото: Правительство Хабаровского края
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В Советской Гавани появится новая центральная районная больница. Такое решение принял глава региона после посещения морского города. В городе и сейчас есть ЦРБ, но расположено оно совершенно неудобно.

В правительстве Хабаровского края уточнили, больница разместилась сразу в 28 зданиях, которые расположены в разных частях города. Более того, нынешняя ЦРБ требует серьезной реконструкции.

- Необходимо по максимуму перенести все отделения в одно место. Пусть это будет территория основного 15-го корпуса, так как здесь есть базовые коммуникации. Строительство потребует времени, поэтому пока нужно сделать капремонт этого здания по всем современным стандартам. Обязательно проконтролируйте, чтобы и прилегающая территория, а также дороги были приведены в надлежащее состояние, - сказал Сергей Фургал.

По расчетам проекта нового здания, обслуживать оно сможет 30 тысяч человек. Предварительная оценка показала, что стоимость работ составит от 2,6 до 4 миллиардов рублей. За счет этих средств власти планируют в том числе обеспечить жильем врачей. Сейчас для них больница арендует четыре квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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