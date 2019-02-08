2019-02-08T12:01:27+03:00
Общество

В Хабаровске пересчитают и нанесут на карту все помойки

В краевой столице создают электронный реестр мест накопления твердых коммунальных отходов
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске пересчитают и нанесут на карту все помойкиВ Хабаровске пересчитают и нанесут на карту все помойкиФото: Комсомольская правда
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Первого января в администрации города уже сформировали первичный реестр мусорных площадок. Городские власти подчитают не только всем привычные всем мусорные контейнеры, но и помойки капсульного типа, точки сбора мусорных мешков в частном секторе и даже планирующиеся в перспективе места для складирования раздельного мусора и утиля.

Цель создания полного реестра – подготовка к работе регионального оператора по обращению с ТКО. Так он сможет получить полную информацию по местам сбора мусора

- В глобальный документ включены все мусоронакопители Хабаровска, - рассказал Андрей Гайфулин, заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ. - Каждый из них с указанной «пропиской», то есть точным адресом или координатами местонахождения, индивидуальными техническими характеристиками и уникальным идентификационным номером, а также - с полными данными о «поставщике» отходов и собственниках площадки. Все это поможет любому желающему быстро найти нужный объект на электронной карте.

Сейчас в списке 1471 контейнерная площадка, причем указано количество баков на каждой из них, 137 домов с мусоропроводами, 31 площадка заглубленного типа и 8955 точек для пакетного сбора отходов в частном секторе. Перечень обязательно будет пополнятся, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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