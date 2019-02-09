9 Февр. 02:59 2019-02-09T02:59:05+03:00

Погода в Хабаровске на 9 февраля 2019 года: днем до -15 градусов, без осадков Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Практически во на всей территории региона без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -12-14.

В Хабаровске также осадков не ожидается. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -15-17.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -12-14.

В Советской Гавани без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -14-16.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -20-22.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -36-38. Днем -22-24.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -21-23.

В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU