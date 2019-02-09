Погода в Хабаровске на 9 февраля 2019 года: днем до -15 градусов, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -12-14.
В Хабаровске также осадков не ожидается. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -15-17.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -12-14.
В Советской Гавани без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -14-16.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -20-22.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -36-38. Днем -22-24.
В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -21-23.
В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -17-19.
ИСТОЧНИК KP.RU