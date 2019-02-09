2019-02-09T04:43:52+03:00
Общество

Пить воду из под крана жители хабаровского поселка Красная речка смогут через год

На строительство водовода будет потрачено почти 420 миллионов рублей
Александра ШОПЕНКО
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Пить воду из под крана жители хабаровского поселка Красная речка смогут через годПить воду из под крана жители хабаровского поселка Красная речка смогут через годФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Семь километров инженерных коммуникаций диаметром 400 миллиметров проложат между улицами Прогрессивная и Автобусная. Благодаря этому, у жителей поселка Красная речка из кранов будет течь вода, соответствующая нормам.

В планах протянуть ветку водовода от улицы Автобусной до Мельничной. Ее протяженность составит шесть километров. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, объект будет полностью сдан и введен в строй в 2020 году. В планах подать питьевую воду с головных очистных сооружений жителям Красной речки в марте того же года.

Кстати, новый водовод позволит избавиться от опасного объекта - хлораторной. Он находится на водопроводной станции на улице Мельничной.

Отметим, что возведение водовода стартовало в восемь лет назад - в 2011 году. Объект растянулся от головных очистных до улицы Прогрессивной. К нему подключены микрорайоны «Строитель» и «Флегонтова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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