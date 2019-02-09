Новорожденного в тяжелом состоянии на вертолете доставили в Хабаровск
Вертолеты МЧС второй день подряд курсируют между поселком Чегдомын и Хабаровском, доставляя в краевую столицу пациентов, которым срочно нужна квалифицированная помощь медиков. Накануне на лечение в региональный центр отправилась женщина, 8 февраля подмога потребовалась новорожденному.
Младенца доставили в Хабаровск по жизненным показаниям. Его состояние предполагало использование вертолетного медицинского модуля. Оборудование оснащено специальными носилками на жестком каркасе. Кроме этого, в модуле есть необходимые приборы для реанимационных мероприятий, подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и других действий, которые способны спасти жизнь. Все это возможно проводить в полете.
Вечером того же дня, как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, малыш с мамой прибыли в региональную столицу и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU