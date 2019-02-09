Дом радио загорелся ранним утром в Хабаровске

9 Февр. 08:02 2019-02-09T08:02:21+03:00

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Вызов о пожаре в одном из стратегических объектов Хабаровска - Доме радио - поступил в половину пятого утра. Огнеборцы краевой столицы выехали на место ЧП в повышенной готовности.

В пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю рассказали, что огнеборцы прибыли оперативно и тут же организовали разведку задымленных помещений. Звено газодымозащитной службы отправилось на поиски возможных пострадавших и очага возгорания.

- Пожарные выяснили, что загорелись мебель и офисная техника в одном из кабинетов первого этажа. Уже через одиннадцать минут огонь был локализован, еще три минуты потребовалось для того, чтобы полностью уничтожить пламя, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Огонь разбушевался н площади в два квадратных метра. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара и виновные будет устанавливать Госпожнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU