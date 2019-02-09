2019-02-09T09:42:31+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение на Камчатке: высота волн может достичь десяти метров

Опасное волнение ожидается у Алеутских островов и в Беринговом море
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Штормовое предупреждение на Камчатке: высота волн может достичь десяти метровШтормовое предупреждение на Камчатке: высота волн может достичь десяти метровФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В северо-западной части Тихого океана и в акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам специалистов, именно там сегодня, 9 февраля, ожидается опасное волнение и сильный ветер.

Волны у этих территорий, как сообщает Камчатское УГМС, могут достигать высоты в восемь-десять метров, а ветер усилится 10-13 метров в секунду. Такая погода будет сохраняться вплоть до вечера 10 февраля. Штормовое предупреждение распространяется также на морской подрайон, который граничит с Алеутским.

- Сильные волны представляют опасность не только для судов с низким классом, которые в момент волнения находятся в море и не укрылись в бухтах. При получении штормового предупреждения, оповещения с рекомендациями покинуть опасные зоны должны получить экипажи всех кораблей, находящихся в штормовых районах, - подчеркнул Павел Поддубный, врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Населенным пунктам, которые находятся на побережье, по сообщению регионального МЧС, угрозы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор