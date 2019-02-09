Штормовое предупреждение на Камчатке: высота волн может достичь десяти метров

9 Февр. 09:42 2019-02-09T09:42:31+03:00

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В северо-западной части Тихого океана и в акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам специалистов, именно там сегодня, 9 февраля, ожидается опасное волнение и сильный ветер.

Волны у этих территорий, как сообщает Камчатское УГМС, могут достигать высоты в восемь-десять метров, а ветер усилится 10-13 метров в секунду. Такая погода будет сохраняться вплоть до вечера 10 февраля. Штормовое предупреждение распространяется также на морской подрайон, который граничит с Алеутским.

- Сильные волны представляют опасность не только для судов с низким классом, которые в момент волнения находятся в море и не укрылись в бухтах. При получении штормового предупреждения, оповещения с рекомендациями покинуть опасные зоны должны получить экипажи всех кораблей, находящихся в штормовых районах, - подчеркнул Павел Поддубный, врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Населенным пунктам, которые находятся на побережье, по сообщению регионального МЧС, угрозы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU