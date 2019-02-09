2019-02-09T11:24:31+03:00
Общество

Финалисту «Лидеров России» предложили пост министра в Хабаровском крае

Всего в финал конкурса вошли семь жителей региона
Александра ШОПЕНКО
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Финалисту «Лидеров России» предложили пост министра в Хабаровском краеФиналисту «Лидеров России» предложили пост министра в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Семь человек представят Хабаровский край в финале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи. Их стремление и высокие результаты уже оценены - все семеро финалистов будут зачислены в управленческий кадровый резерв страны. Одному из счастливчиков уже предложили высокий пост в региональном правительстве.

Финалистами конкурса стали: Кирилл Берман (и.о. министра информационных технологий и связи Хабаровского края), Денис Бузыкин, Максим Задорожнюк, Владимир Манухин (специалисты банковской сферы), Кирилл Клименко (заместитель генерального директора Краевого молодежного центра социального воспитания и здоровья), Иван Кремза (сотрудник Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина), Александр Новак (генеральный директор консалтинговой компании). Они поборются за место в сотне лучших молодых управленцев в стране в марте этого года.

- Много импровизировал в командных состязаниях, пригодились умение нестандартно мыслить и, конечно, опыт управленца, - рассказал Кирилл Берман. - Лично для меня конкурс - проверка еще и на профпригодность. Я хотел получить компетентную оценку моих лидерских качеств, способностей и навыков.

В правительстве региона готовы рассмотреть возможность трудоустройства финалистов конкурса. Для уже действующих сотрудников попытаются создать условия для профессионального роста. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, Кириллу Берману лично губернатор предложил избавиться от приставки «и.о.» и занять пост министра информационных технологий и связи.

- В новой команде, которую мы формируем, молодежи со свежим взглядом отводится особое место, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Важно, чтобы вы реализовывали свой талант в регионе и на его благо. Поэтому мы решили без конкурса включить вас в резерв управленческих кадров края. Если вы захотите поработать в органах власти, мы с радостью вас примем.

Кстати, финалист Кирилл Клименко претендует на пост руководителя Краевого молодежного центра социального воспитания и здоровья. Участие в таком конкурсе - весомый плюс в копилку достижений кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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