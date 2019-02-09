Напавший на таксиста хабаровчанин попытался в суде разыграть карту жертвы

9 Февр. 12:53 2019-02-09T12:53:56+03:00

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К трем годам колонии общего режима приговорен мужчина, который приставил к горлу таксиста нож и забрал всю выручку. Осужденный придумал даже свою версию произошедшего, где он высушил жертвой, однако теория рассыпалась, как карточный домик.

В феврале 2017 года ночью таксист принял заказ, который был сделан через мобильное приложение. В машину сел нетрезвый хабаровчанин, путь лежал из южной части города в центральную. Пассажир продолжал выпивать в такси, что не нравилось владельцу машины. Из-за этого водитель и нетрезвый мужчина повздорили, извозчик остановил авто и попросил клиента покинуть салон.

Однако пассажир оказался не так прост и приставил к шее таксиста складной нож с требованием отдать всю имеющуюся наличность. Заполучив желаемое, нетрезвый хабаровчанин попытался убежать по дворам, однако извозчик и случайный свидетель преследовали налетчика. Параллельно пострадавший обратился в полицию и в момент погони ориентировал наружные наряды.

- Буквально несколько минут потребовалось, чтобы задержать налетчика. Во время личного досмотра у него нашли нож и украденные деньги. Водитель такси опознал своего обидчика. Выяснилось, что 41-летний мужчина ранее был фигурантом уголовных дел за убийство и незаконное хранение оружия, - отметили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Налетчика сразу же поместили под стражу. Во время следствия мужчина пытался запутать правоохранителей, заявив, что пойти на преступление ему предложил сам таксист. Нож мужчине нужен был для самообороны, а по дворам он петлял, опасаясь физической расправы.

Однако все доводы злоумышленника разбились о доводы полицейских. Судили мужчину по статье «Разбой». Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU