2019-02-10T02:47:54+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 февраля 2019 года: днем до -16 градусов, без осадков

Арктический циклон постепенно покидает наш регион, отсюда и потепление
Элина ОГАНЕСЯН
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Погода в Хабаровске на 10 февраля 2019 года: днем до -16 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 10 февраля 2019 года: днем до -16 градусов, без осадковФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровске в это воскресенье, по прогнозам синоптиков, без осадков. Ночные температуры опустятся до -26 градусов, а дневные прогреются в пределах -14-16 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

Без осадков и в Комсомольске-на-Амуре. Ночные температуры 37-39 градусов мороза, дневные – 20-22 градуса. Ветер южный 4-8 метров в секунду.

По данным специалистов, снега сегодня не будет и в Биробиджане. Ночью -27-29 градусов, днем -12-14 градусов. Ветер западный 8-13 метров в секунду.

Небольшой снег прошел в Николаевске-на-Амуре ночью, днем будет без осадков. Дневные температуры колеблются в пределах -20-22 градусов. Ветер западный 8-13 метров в секунду.

Ночные температуры в Советской Гавани опустятся до -23-25 градусов, дневные прогреются до -13-15 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Без осадков.

Снег не прогнозируется и в Охотске. Днем воздух прогреется до -16-18 градусов. Ветер северный 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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