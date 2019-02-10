Пожар на производственной базе в Хабаровске: огонь тушили два десятка пожарных

10 Февр. 04:46 2019-02-10T04:46:29+03:00

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Сообщение на пульт пожарно-спасательной службы поступило в минувшую субботу утром. В нем говорилось о том, что на территории производственной базы по переулку Бретскому в Хабаровске пожар. Когда сотрудники прибыли на место происшествия, то обнаружили, что огнем охвачено помещение на втором этаже в сторожке из сэндвич-панелей. Оперативно пожарные принялись тушить очаги горения. В свою очередь была проведена разведка газодымозащитной службы. Уже через двадцать минут пожар был потушен, а еще через двадцать – полностью ликвидирован.

- Площадь горения составила 20 квадратных метров. В результате пожара обгорела стена. Пострадавших людей нет, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. -Всего для ликвидации пожара было задействовано 24 человека и 7 единиц техники.

В ведомстве также отметили, что сотрудники Государственного пожарного надзора по данному факту проводят проверку, чтобы установить причины возникновения пожара и виновных в происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU