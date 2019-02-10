2019-02-10T06:46:22+03:00
Происшествия

Невнимательный житель Биробиджана лишился барсетки с 30 тысячами рублей

Неизвестный разбил окно машины и вытащил сумку, пока мужчина отвлекся
Элина ОГАНЕСЯН
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Невнимательный житель Биробиджана лишился барсетки с 30 тысячами рублейНевнимательный житель Биробиджана лишился барсетки с 30 тысячами рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Накануне житель Биробиджана обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина рассказал правоохранителям, что накануне вечером приехал на своей машине домой. Он подъехал к гаражу, расположенному по улице Охотская и припарковал иномарку там, рядом с воротами металлической конструкции. Мужчина вышел из транспортного средства, закрыл дверь и на несколько минут зашел в гараж. Внезапно он услышал, как сработала сигнализация, но особого внимания не обратил. Лишь когда он закончил дела и вышел из гаража, он увидел, что боковое стекло машины разбито, а из салона исчезла барсетка. В ней находились тридцать тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут поиск злоумышленника, - отметили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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