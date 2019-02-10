2019-02-10T08:55:32+03:00
Общество

Психологи колоний Хабаровского края прошли арт-терапию, чтобы снова «лечить» души преступников

По мнению специалистов, это помогает предотвратить «выгорание» профессионала
Элина ОГАНЕСЯН
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Психологи колоний Хабаровского края прошли арт-терапию, чтобы снова «лечить» души преступниковПсихологи колоний Хабаровского края прошли арт-терапию, чтобы снова «лечить» души преступниковФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Психолог – пожалуй, одна из самых сложных профессий. Особенно, когда речь идет о специалистах, которые трудятся в колониях. Им приходится ежедневно работать с людьми, которые переступили закон. Убийцы, воры, насильники – для них это пациенты, чьи души нуждаются в лечении. Разумеется, что зачастую осужденные, оказавшиеся за решеткой, становятся для общества отрицательными персонажами. Их могут критиковать, но вряд ли кто-то встанет на их защиту. Большинству из них пришлось навсегда попрощаться с самыми родными и близкими из-за статей, которые вершили их судьбы. Однако задача психолога – не осуждать, а «лечить».

Как отмечают в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, даже психологам нужны психологи. Они, как никто другой нуждаются в помощи, чтобы «обнулиться» и с новыми силами приступить к работе. Специалисты называют это профессиональным выгоранием. Чтобы этого не произошло, проводятся учебно-методические сборы.

- На таких рабочих встречах сотрудники делятся опытом, узнают новые методики и алгоритмы работы. Обсуждают интересные случаи из практики, анализируют их, продумывают варианты решения сложившейся проблемы. При этом занятия организованы таким образом, что и сами психологи получают необходимый импульс для «перезагрузки», - рассказывает Екатерина Лыпка, старший психолог психологической службы УФСИН России по Хабаровскому краю.

Арт-терапия с фломастерами и карандашами помогла психологам выплеснуть накопившиеся отрицательные эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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