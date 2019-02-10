2019-02-10T10:09:42+03:00
Общество

Облил бензином и сбежал. В Биробиджане «засветился» поджигатель иномарки

Фаер-шоу злоумышленника распространяется в группах в соцсетях [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Облил бензином и сбежал. В Биробиджане «засветился» поджигатель иномаркиОблил бензином и сбежал. В Биробиджане «засветился» поджигатель иномаркиФото: Социальные сети
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Началось все с видеоролика, который распространился в мессенджерах. На нем неизвестный мужчина подходит к припаркованным автомобилям в районе торгового центра «Великан», обливает машину жидкостью, похожей на бензин, и иномарка загорается. После того, как транспортное средство полностью охватил огонь, злоумышленник поспешил скрыться с места происшествия.

Облил автомобиль бензином, поджог его и сбежал мужчина в Биробиджане .

Как сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сотрудников местного отделения полиции, в этот день, по их данным, зарегистрирован только один инцидент, связанный с горящей машиной. Однако в том случае, никакого поджога не было, причина возгорания – неисправность в аккумуляторе. Пожар удалось локализовать благодаря сотрудникам МЧС. Владелец погоревшего «Лексуса» подсчитывает ущерб. О герое видеоролика пока ничего неизвестно, возможно, что владелец машины не обращался с заявлением в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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