2019-02-10T11:36:14+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в поселке Мухен Хабаровского края: есть погибший и пострадавший

По предварительной информации, накануне происшествия жильцы погоревшей квартиры выпивали
Элина ОГАНЕСЯН
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Пожар в жилом доме в поселке Мухен Хабаровского края: есть погибший и пострадавшийПожар в жилом доме в поселке Мухен Хабаровского края: есть погибший и пострадавшийФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Вчера, девятого февраля, вечером на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании в двухэтажном кирпичном жилом доме в поселке Мухен Хабаровского края. В здании находится восемь квартир, очаг горения зарегистрировали на первом этаже. Прибывшие на место происшествия огеборцы оперативно начали тушить огонь, чтобы языки пламени не перебросились на соседние квартиры.

В той самой квартире, где был пожар, сотрудники МЧС нашли двоих мужчин: у одного уже не было признаков жизни, второй еще дышал - он отравился угарным газом. Выжившего передали врачам скорой помощи для экстренной госпитализации.

По предварительным данным, погибший и отравившийся газом накануне пожара выпивали.

- Пожар удалось локализовать, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. -В итоге квартира на первом этаже уничтожена огнем полностью. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В ведомстве отмечают, что проверку инициировали сотрудники Государственного пожарного надзора и регионального СК. Им предстоит выяснить причину возникновения пожара и виновных в происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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