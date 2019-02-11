11 Февр. 05:30 2019-02-11T05:30:56+03:00

Бессовестные бизнесмены из Хабаровска чуть не превратили село в одну большую свалку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Хабаровское предприятие решило не тратить деньги на покупку контейнеров под мусор и складировать его прямо в неположенном месте. Приличных размеров свалку коммерческая фирма устроила прямо в селе Федоровка.

Как сообщили в пресс-службе межрайонной природоохранной прокуратуры Хабаровска, специалисты провели проверку и выяснили, что компания действительно скидывает свои отходы в пригороде. Общая площадь незаконной свалки составляет 180 квадратных метров. При этом паспортизацию отходов организация не проводила, а контейнерную площадку и вовсе не стала устанавливать.

В итоге предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Теперь горе-бизнесменам придется заплатить штраф, но на этом их диалог с правоохранителями не закончится. Прокурор подал исковое заявление, в котором потребовал обязать нарушителей очистить участок от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU