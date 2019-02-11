Огненный Lexus перепугал прохожих в Биробиджане
В минувшие выходные в ночь с 9 на 10 января, пожарные расчеты отправились усмирять пламя, неожиданно разыгравшееся в машине. Происшествие случилось ночью. Иномарка класса «Премиум» стояла на улице Советской. Случайные прохожие заметили, что у нее из-под капота валит дым. Люди встревожились и кинулись звонить пожарным.
- Когда спасатели прибыли на место происшествия, в огне уже было подкапотное пространство автомобиля Lexus. Чтобы потушить пламя, пришлось вскрыть машину. Возгорание под капотом автомобиля локализовали, тем самым не дав ему распространиться на салон авто, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
По предварительной информации, полностью выгорел двигатель автомобиля. Что послужило причиной возгорания, пока выясняют сотрудники пожарной инспекции. Также специалистам предстоит установить ущерб от возгорания и найти виновного. Информации о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU