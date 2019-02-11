2019-02-11T02:20:14+03:00
Происшествия

Огненный Lexus перепугал прохожих в Биробиджане

Горожане заметили, как из-под капота валит дым, и вызвали пожарных
Ольга КИВА
Поделиться:
Огненный Lexus перепугал прохожих в БиробиджанеОгненный Lexus перепугал прохожих в БиробиджанеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в ночь с 9 на 10 января, пожарные расчеты отправились усмирять пламя, неожиданно разыгравшееся в машине. Происшествие случилось ночью. Иномарка класса «Премиум» стояла на улице Советской. Случайные прохожие заметили, что у нее из-под капота валит дым. Люди встревожились и кинулись звонить пожарным.

- Когда спасатели прибыли на место происшествия, в огне уже было подкапотное пространство автомобиля Lexus. Чтобы потушить пламя, пришлось вскрыть машину. Возгорание под капотом автомобиля локализовали, тем самым не дав ему распространиться на салон авто, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, полностью выгорел двигатель автомобиля. Что послужило причиной возгорания, пока выясняют сотрудники пожарной инспекции. Также специалистам предстоит установить ущерб от возгорания и найти виновного. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор