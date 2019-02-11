11 Февр. 02:42 2019-02-11T02:42:28+03:00

Без горячей воды остался дом на улице Шмидта в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня, 11 февраля, без горячей воды остался один многоквартирник. Коммунальный ресурс отключили в доме №9 на улице Шмидта из-за порыва на водопроводе. Предварительно известно, что подачу воды прекратили 7 февраля днем, аварийно-восстановительные работы еще идут.

По информации, предоставленной администрацией города, вчера на дорогах и во дворах работали 25 машин от предприятия благоустройства, в том числе ночью 14 единиц техники. За минувшие сутки с помощью спецтехники рабочим удалось собрать и вывезти больше 120 кубометров мусора, смета и снега.

В прошедшее воскресенье на улицах города случилось 13 аварий, 29 автомобилей эвакуировали на штрафстоянку за нарушение правил парковки. Кроме того, в городе случилось пять возгораний, скорую помощь по номеру «03» хабаровчане вызывали 902 раза.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 637 единиц общественного транспорта. Из них 20 троллейбусов, 35 трамваев, 582 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU