2019-02-11T02:42:28+03:00
Общество

Без горячей воды остался дом на улице Шмидта в Хабаровске

Причиной отключения стал порыв на водопроводе
Ольга КИВА
Поделиться:
Без горячей воды остался дом на улице Шмидта в ХабаровскеБез горячей воды остался дом на улице Шмидта в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 февраля, без горячей воды остался один многоквартирник. Коммунальный ресурс отключили в доме №9 на улице Шмидта из-за порыва на водопроводе. Предварительно известно, что подачу воды прекратили 7 февраля днем, аварийно-восстановительные работы еще идут.

По информации, предоставленной администрацией города, вчера на дорогах и во дворах работали 25 машин от предприятия благоустройства, в том числе ночью 14 единиц техники. За минувшие сутки с помощью спецтехники рабочим удалось собрать и вывезти больше 120 кубометров мусора, смета и снега.

В прошедшее воскресенье на улицах города случилось 13 аварий, 29 автомобилей эвакуировали на штрафстоянку за нарушение правил парковки. Кроме того, в городе случилось пять возгораний, скорую помощь по номеру «03» хабаровчане вызывали 902 раза.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 637 единиц общественного транспорта. Из них 20 троллейбусов, 35 трамваев, 582 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор