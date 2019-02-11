2019-02-11T03:09:16+03:00
Общество

Хабаровский край поделился опытом по раздаче «дальневосточных гектаров» с новыми регионами ДФО

В Забайкальском крае и Бурятии землю можно будет получить с 1 июля 2019 года
Ольга КИВА
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Хабаровский край поделился опытом по раздаче «дальневосточных гектаров» с новыми регионами ДФОХабаровский край поделился опытом по раздаче «дальневосточных гектаров» с новыми регионами ДФОФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае с удовольствием рассказали о своей практике «дальневосточных гектаров». Собеседниками были представители новых регионов ДФО – Забайкальского края и республики Бурятия, где земельные участки начнут выдавать с 1 июля 2019 года. Чтобы подготовиться к старту масштабной раздачи наделов, новые дальневосточники решили разузнать у лидеров реализации закона о «дальневосточном гектаре» все подробности и нюансы.

- Два с половиной года назад в Хабаровском крае впервые выдали землю в рамках программы. Пилотный проект действовал на территории Амурского района, где на первом этапе, до 1 октября 2016 года, подписали 92 договора безвозмездного пользования землей. Сегодня Хабаровский край – это лидер по предоставлению и освоению бесплатных земельных участков. В регионе уже выдали около девяти тысяч гектаров. С начала действия федерального проекта поступило свыше 18 тысяч заявлений, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Представителям Забайкальского края и Бурятии рассказали о подготовительных работах перед стартом программы. Так, были разработаны необходимые документы и региональные законы, отлажена работа с федеральной информационной системой НаДальнийВосток.рф. Также в рамках подготовки рассчитали количество гектаров, ограничили возможность получения территорий, которые нельзя выдавать в пользование, и организовали круглосуточный call-центр, где специалисты отвечали на вопросы желающих получить землю. Жителям края также помогали правильно собрать и оформить документы. Эту работу выполняли сотрудники специализированного центра, открытого в одном из районов.

Среди прочих успехов и достижений Хабаровского края в рамках «дальневосточный гектар» представители новых регионов ДФО также узнали о мерах поддержки землевладельцев - грантах, субсидиях и льготном кредитовании. Гостям рассказали о первых населенных пунктах на «дальневосточных гектарах» и приоритетных территориях в районе сел Кругликово, Краснознаменка, Елабуга и Свечино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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