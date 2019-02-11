Электроподстанции «Городскую» и «Береговую» в Комсомольске отремонтировали

11 Февр. 03:33 2019-02-11T03:33:28+03:00

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В городе Юности закончилась реконструкция электроподстанций - «Городская» и «Береговая». От них зависит, будет ли подача электричества в Центральной округе Комсомольска-на-Амуре бесперебойной. Восстанавливать сооружения начали еще в 2016 году в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития города. Закончили работы по реконструкции два года спустя.

- Специалисты-ремонтники также полностью заменили кабельные линии между двумя этими подстанциями, вели другие работы, связанные с модернизацией инженерных коммуникаций. На данный момент почти закончилось возведение инженерных сетей к площадке в районе микрорайона «Парус», где собираются построить жилье общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Рабочим предстоит выполнить врезки в магистральные водоводы холодного водоснабжения и тепловые сети, а также проложить сети связи, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Одновременно с этим идут работы по модернизации системы городского водоснабжения - трубы прокладывали в районе улицы Лазо и посёлка Силинский. Кроме того, продолжается прокладка газопровода к площадке «Парус», расположенной в ТОСЭР «Комсомольск». Этот объект подключили к сетям водоснабжения и водоотведения, а также к теплотрассе.

ИСТОЧНИК KP.RU