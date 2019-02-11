Хабаровской богадельне нужны добровольцы

11 Февр. 04:12 2019-02-11T04:12:22+03:00

Сейчас за стариками ухаживают дежурные сестры, но их слишком мало

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Богадельня в Хабаровске срочно ищет волонтеров. От добровольцев ждут помощи в уходе за стариками и в хозяйственных делах. Сейчас в благотворительном отделении трудятся дежурные сестры, но их очень мало и времени порой не хватает на такие дела, как стирка, глажка, мытье посуды и уборка.

- Обычно добровольцы охотно помогают, но не всегда у них есть возможность прийти по первому зову. В богадельне живут шестеро пожилых людей. Дежурные сестры очень стараются успеть все сделать, но это не всегда получается, - рассказали в соцотделе хабаровской епархии.

Жителей города просят помочь подопечным благотворительного заведения по мере сил и возможностей. Узнать более подробную информацию о самой богадельне и работе, которую необходимо будет выполнять, можно по телефону 8-914-158-89-36 – старшая сестра Вера Павловна.

ИСТОЧНИК KP.RU