2019-02-11T04:40:33+03:00
Происшествия

Пожар в цехе по мусоропереработке в Хабаровске: чудом не пострадали люди

В горящем здании огнеборцы обнаружили полыхающую макулатуру
Ольга КИВА
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Пожар в цехе по мусоропереработке в Хабаровске: чудом не пострадали людиПожар в цехе по мусоропереработке в Хабаровске: чудом не пострадали людиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В минувшие выходные, 9 февраля, пожарным пришлось экстренно тушить пожар в мусороперерабатывающем цехе одного из предприятий. Огнеборцы прибыли на улицу Халтурина и незамедлительно занялись обследованием задымленных помещений.

- Во время разведки пожарники обнаружили, что в двухэтажном цехе горела макулатура. Они смогли локализовать пламя через двадцать минут после обнаружения, а полностью усмирить огненную стихию у них получилось в 00:32. Пламя успело повредить примерно 100 квадратных метров площади. Человеческих жертв нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На месте происшествия работали сотрудники пожарного надзора. В ближайшее время они проведут необходимую работу по установлению причин пожара, а также постараются найти виновного в происшествии.

Жителям края напоминают, что в случае пожара необходимо звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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