2019-02-11T07:31:45+03:00
Происшествия

Хитрая комсомольчанка оставила без денег собутыльника

Женщина сняла с карты 50 тысяч рублей и потратила на себя любимую
Ульяна КОСКИНА
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Хитрая комсомольчанка оставила без денег собутыльникаХитрая комсомольчанка оставила без денег собутыльникаФото: Олег ЗОЛОТО
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Комсомольчанин не досчитался на своей кредитной карте 50 тысяч рублей после встречи с приятельницей. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, подозреваемая находилась в гостях у потерпевшего. После распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул. Этим решила воспользоваться злоумышленница, которая взяла со стола пластик и покинула помещение. Причем пин-код она знала, так как ранее совершала совместные покупки со знакомым. В одном из ближайших банкоматов женщина обналичила деньги. О хищении средств заявитель узнал, когда на его мобильный телефон начали поступать смс-уведомления.

Полицейские уже задержали горе-подругу. Деньги 46-летняя потратили на личные нужды, а карту выбросила. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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