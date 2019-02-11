Хитрая комсомольчанка оставила без денег собутыльника

11 Февр. 06:23 2019-02-11T07:31:45+03:00

Женщина сняла с карты 50 тысяч рублей и потратила на себя любимую

Изменить размер текста: A A

Комсомольчанин не досчитался на своей кредитной карте 50 тысяч рублей после встречи с приятельницей. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, подозреваемая находилась в гостях у потерпевшего. После распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул. Этим решила воспользоваться злоумышленница, которая взяла со стола пластик и покинула помещение. Причем пин-код она знала, так как ранее совершала совместные покупки со знакомым. В одном из ближайших банкоматов женщина обналичила деньги. О хищении средств заявитель узнал, когда на его мобильный телефон начали поступать смс-уведомления.

Полицейские уже задержали горе-подругу. Деньги 46-летняя потратили на личные нужды, а карту выбросила. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU