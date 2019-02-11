Четыре новых детских садика откроют в Хабаровском крае в 2019 году

11 Февр. 05:17 2019-02-11T05:17:06+03:00

Три из них построят в Хабаровске и один – в поселке Дормидонтовка

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В Хабаровском крае планируют построить четыре новых садика. Три из них появятся в краевой столице в границах улиц Юности - Краснореченской, Краснодарской – Лазо и в микрорайоне «Березки». На эти объекты планируют потратить около миллиарда рублей. В общей сложности количество мест для воспитанников в них составит 650.

- Еще один садик построят в поселке Дормидонтовка в Вяземском районе. Он примет до 75 воспитанников, в том числе и малышей из соседнего села Кукелево. Это гораздо больше, чем способен принимать нынешний детский садик, который в будущем собираются снести. Кроме того, в дошкольном учреждении откроют группу для раннего развития детей возрасте от двух месяцев. На этот объект потратят чуть больше 100 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В поселковом детсаде сейчас монтируют наружное водоотведение и теплоснабжение, выполняют кровельные, отделочные и другие работы. Застройщик обещает сдать объект в третьем квартале 2019 года. Напомним, что на сегодняшний день в крае работают 400 детских садов. При этом доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет составляет 99,9 процентов. Очередь детей в возрасте от трех до семи лет ликвидирована полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU