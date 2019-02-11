В Хабаровске рассказали, как ребенку заработать бесплатную путевку в «Артек»

11 Февр. 05:49 2019-02-11T05:49:59+03:00

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Отдых в Международном детском центре «Артек» для хабаровских школьников вполне исполнимое желание. Ребята получить путевку в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

- Чтобы получить заветную путевку, ребятам нужно зарегистрироваться на сайте МДЦ «Артек» в разделе АИС «Путевка». После этого нужно зайти в личный кабинет и заполнить профиль, добавив достижения за последние три года - грамоты, дипломы и другие «доказательства» успешной работы. Когда это условие будет выполнено, можно подавать заявку на путевку, - рассказали в городском управлении образования.

Отбор кандидатов будет проходить по максимальному количеству баллов в рейтинге обучающихся. Кандидату на бюджетную путевку, прошедшему отбор, на электронную почту придет приглашение. В нем будет сказано, как и где нужно будет оформить документы для поездки.

Вопросы по распределению путевок в МДЦ «Артек» принимают в отделе координации летнего отдыха министерства образования и науки Хабаровского края по электронной почте 27leto27@mail.ru и okean_23@bk.ru.

Отметим, что отдых детей в «Артеке» можно устроить и на основании заключенного договора. Расписание смен и правила бронирования указаны на сайтах putevka@artek.org в разделе «Бронирование путёвок». Сейчас открыта электронная регистрация на четвертую смену - с 07 по 27 апреля и пятую смену - с 05 по 25 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU