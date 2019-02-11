2019-02-11T07:30:02+03:00
Общество

На Камчатке бизнесмен скрыл от налоговой 23 миллиона рублей

В отношении нечестного дельца возбудили уголовное дело
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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На Камчатке бизнесмен скрыл от налоговой 23 миллиона рублейНа Камчатке бизнесмен скрыл от налоговой 23 миллиона рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Расследование, проведенное сотрудниками УФСБ и УМВД Камчатского края, помогло вскрыть преступную схему, пользуясь которой генеральный директор крупной строительной фирмы смог уклоняться от налогов целых три года. По версии следствия, обвиняемый в 2013 году при помощи фиктивного документооборота с выдуманными сведениями об уплате НДС не доплатил в налоговую казну свыше 23 миллионов рублей.

- Достоверно зная, что предприятие обязано своевременно и в полном объеме исчислять и уплачивать в бюджет НДС, генеральный директор предприятия тем не менее уклонился от уплаты налогов, причинив ущерб государству в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

В отношении нечестного дельца возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, если вина генерального директора будет доказана, ему может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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