2019-02-11T08:11:17+03:00
Общество

Режим ТОСЭР появился в Охотском районе

Инвесторам стали доступны еще пять земельных участков
Ульяна КОСКИНА
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Режим ТОСЭР появился в Охотском районеРежим ТОСЭР появился в Охотском районеФото: Правительство Хабаровского края
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В Охотском районе Хабаровского края начал действовать режим ТОСЭР. Это стало возможным после того, как границы территории опережающего развития «Николаевск» расширили. В нее вошли пять земельных участков рабочего поселка Охотск. Такое решение принял председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этом районе инвестор планирует восстановить и развивать уже действующий судоремонтный завод. На предприятии появятся полноценные производства, грузоподъемность судов составит до 200 тонн, в перспективе – до 500 тонн. Общий объем инвестиций - 300 миллионов рублей. В результате появится 71 рабочее место, а в бюджеты всех уровней за 10 лет перечислят около 264 миллионов рублей.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития «Николаевск» появилась в апреле 2017 года. В нее вошли восемь площадок, зарегестированы шесть резидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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