2019-02-11T07:08:41+03:00
Экономика

Изоляцию для морских судов начали производить в Хабаровском крае

Продукцию будут использовать для обустройства двух больших паромов и четырех ледоколов-снабженцев
Ольга КИВА
Поделиться:
Изоляцию для морских судов начали производить в Хабаровском краеИзоляцию для морских судов начали производить в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае стартовало производство тепло- и звукоизоляционных, а также противопожарных материалов для судов. Изготовлением занялся один из резидентов ТОСЭР «Хабаровск». В дальнейшем продукцию собираются использовать при обустройстве двух больших паромов и четырех ледоколов-снабженцев. Эти суда будут эксплуатироваться на территории региона.

- В рамках государственной программы по развитию судостроения на Дальнем Востоке возведут большую верфь под названием «Звезда», на которой собираются строить танкеры и ледоколы, необходимые для развития Северного морского пути, проекта Ямал СПГ и развития нефтяной инфраструктуры на Дальнем Востоке. в связи с этим в ближайшие пять-шесть лет мы прогнозируем рост потребления изоляции морского назначения, - отметил Дмитрий Поляков, руководитель направления «Судостроительная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

Завод по производству материалов находится на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». Его запустили в 2016 году. Строительство предприятия обошлось инвестору в два миллиарда рублей. Из них 980 миллионов потратили на технологическое оснащение. За Уралом и на Дальнем Востоке завод представляет собой самое современное предприятие такого рода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор