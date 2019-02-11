Изоляцию для морских судов начали производить в Хабаровском крае

11 Февр. 07:08 2019-02-11T07:08:41+03:00

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В Хабаровском крае стартовало производство тепло- и звукоизоляционных, а также противопожарных материалов для судов. Изготовлением занялся один из резидентов ТОСЭР «Хабаровск». В дальнейшем продукцию собираются использовать при обустройстве двух больших паромов и четырех ледоколов-снабженцев. Эти суда будут эксплуатироваться на территории региона.

- В рамках государственной программы по развитию судостроения на Дальнем Востоке возведут большую верфь под названием «Звезда», на которой собираются строить танкеры и ледоколы, необходимые для развития Северного морского пути, проекта Ямал СПГ и развития нефтяной инфраструктуры на Дальнем Востоке. в связи с этим в ближайшие пять-шесть лет мы прогнозируем рост потребления изоляции морского назначения, - отметил Дмитрий Поляков, руководитель направления «Судостроительная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

Завод по производству материалов находится на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». Его запустили в 2016 году. Строительство предприятия обошлось инвестору в два миллиарда рублей. Из них 980 миллионов потратили на технологическое оснащение. За Уралом и на Дальнем Востоке завод представляет собой самое современное предприятие такого рода.

ИСТОЧНИК KP.RU