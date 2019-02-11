2019-02-11T07:45:39+03:00
Происшествия

Житель Хабаровского края попался на хранении пороха

Взрывчатое вещество у него в квартире обнаружили сотрудники полиции
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Взрывчатое вещество у него в квартире обнаружили сотрудники полицииВзрывчатое вещество у него в квартире обнаружили сотрудники полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По словам жителя поселка Форель Амурского района, жестяные банки с оружейным порохом он несколько лет назад нашел в доме своего отца, поразмыслил и решил забрать его к себе на хранение. Мужчину не смутило отсутствие у него лицензии на приобретение и специального разрешения на использование и хранение взрывчатого вещества.

- Металлические банки с содержимым, в ходе экспертизы опознанном как порох, в ходе рейда обнаружили в доме подозреваемого сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В отношении жителя поселка Форель возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывчатых устройств».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и дожидается окончания расследования и суда. Если его признают виновным, это может обернуться лишением свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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