2019-02-11T08:41:05+03:00
Происшествия

Рискуя собственной жизнью побитая хабаровчанка пыталась остановить сына-уголовника

Со слов потерпевшей, 36-летний родственник хотел украсть у нее телефон, а потом избил
Ольга КИВА
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Рискуя собственной жизнью побитая хабаровчанка пыталась остановить сына-уголовникаРискуя собственной жизнью побитая хабаровчанка пыталась остановить сына-уголовникаФото: Олег ЗОЛОТО
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В краевой столице задержали матерого уголовника, в прошлом которого годы тюрьмы за кражи и грабежи. В свои 36 лет молодой человек уже имеет несколько судимостей, следующее наказание ему светит за разбой, который он учинил в отношении собственной матери.

- О происшествии полицейским стало известно от соседей потерпевшей, которые невольно стали свидетелями конфликта между жильцами одной из квартир многоэтажного дома. Потом услышали мольбы о помощи хозяйки жилья и вызвали полицию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Прибывшие оперативники обнаружили в злополучной квартире избитую 57-летнюю женщину. Она рассказала, что пострадала от рук собственного сына. Он был пьян и решил, во что бы то ни стало отобрать у матери телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Однако потерпевшая попыталась остановить захмелевшего родственника, но оказалась бита.

После экзекуции женщина выжила, сейчас она проходит лечение в условиях стационара. Ее сына уже задержали и завели на него уголовное дело. Пока он находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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