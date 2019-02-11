2019-02-11T08:58:55+03:00
Происшествия

Жителя Хабаровского края отправили в тюрьму за истязание дочери

Мужчина систематически издевался над девочкой и жестоко бил ее
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Жителя Хабаровского края отправили в тюрьму за истязание дочериЖителя Хабаровского края отправили в тюрьму за истязание дочериФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сорока восьмилетний житель поселка Чегдомын на протяжении целого месяца наносил побои и оскорбления своей 13-летней дочери. Летом прошлого года нетрезвый родитель в припадке ярости ударил ребенка по руке чем-то тяжелым, в результате у девочки образовались вывих и перелом кости. В отношении горе-отца возбудили уголовное дело по статьям «Истязание» и «Умышленное причинение вреда здоровью».

- Вред, причиненный здоровью ребенка, суд квалифицировал как «вред средней тяжести», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Отец девочки, кстати, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, был признан виновным по обеим статьям.

Подсудимого приговорили к четырем годам заключения в колонии строгого режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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