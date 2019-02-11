В Хабаровском крае обнаружили 16 нелегальных кредитных организаций

11 Февр. 09:13 2019-02-11T09:13:35+03:00

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Итоги борьбы с нелегальными кредитными организациями и разоблачением финансовых пирамид подвели на Дальнем Востоке. Так, в 2018 году нечестные заимодатели чаще всего промышляли в Приморском крае и Республике Саха (Якутия). На каждый регион приходится по 35 организаций-нарушителей. В Хабаровском крае обнаружили 16 незаконно работающих фирм, в Амурской области — 11, в Сахалинской области — 10, в Камчатском крае — шесть, в Магаданской области — четыре, в ЕАО – один.

- При этом большая часть нелегальных кредиторов работает под видом микрофинансовой организации. Такие конторы никогда не состояли в государственном реестре МФО или были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного главного управления Центрального банка России.

Также на Дальнем Востоке выявили девять организаций с признаками финансовых пирамид. Одна из них стремительно набирала обороты в Хабаровском крае. Предприимчивые дельцы привлекали деньги дальневосточников и нелегальные организации из других регионов. При этом работали такие компании под видом ООО, кооперативов и интернет-проектов.

Жителям Дальнего Востока напоминают, что легальность кредитора можно легко проверить. Для этого нужно уточнить наличие у компании лицензии Банка России или найти сведения о ней в государственных реестрах МФО, кредитных, жилищных накопительных, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов. Информация содержится в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка» на сайте Банка России.

Если вы не нашли данные об интересующей вас компании на сайте мегарегулятора, скорее всего, вы столкнулись с мошенниками. В этом случае настоятельно рекомендуем сообщить об этом в Банк России и правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU