Сахалинка получила природный газ даром, а с ним и внушительный штраф

11 Февр. 12:08 2019-02-11T12:08:54+03:00

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Жительнице Южно-Сахалинска придется раскошелиться в пользу государства. Хозяйка квартиры додумалась самовольно подключить свое внутриквартирное газовое оборудование к газораспределительной сети. При этом ее не смутило отсутствие договора с поставщиком услуги. Заключать соглашение она в принципе не торопилась.

- В 2017 году ее квартиру отключили от газоснабжения из-за отсутствия договора с компанией-поставщиком. Какое-то время она все равно незаконно получала топливо. Однако везло хитрой женщине до тех пор, пока не явились проверяющие. Специалисты проводили плановый технический осмотр домовых сетей и случайно обнаружили нарушительницу. Далее они обратились в полицию с требование оштрафовать абонента, - рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Горожанке придется заплатить за свою находчивость от 10 до 15 тысяч рублей. Однако на этом ее расходы не закончатся. Поставщик услуги намерен получить от недобросовестного абонента еще восемь тысяч рублей. Это сумма за количество потребленного голубого топлива.

Жителям Сахалинской области напоминаю, что договор с газораспределительной организацией необходимо заключить – это требование законодательства. Если этого документа нет или он истек, то потребителю настоятельно рекомендуют обратиться к поставщику услуги или в специализированную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU