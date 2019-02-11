Мотострелки в Хабаровском крае не оставили шансов условному противнику

11 Февр. 11:18 2019-02-11T11:18:04+03:00

Во время учений бойцы стреляли с ходу из пушки и пулемета по движущимся мишеням

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В Хабаровском крае прошли учения с участием военнослужащих мотострелкового соединения. Маневры бойцы отрабатывали на полигоне «Бикинский», где для них подготовили базу, имитирующую опорный пункт условного противника. Здесь они показали отличный результат по тактике ведения наступления и огневой подготовке.

- Стрельбы военнослужащие выполняли с применением всего комплекса вооружения боевых машин. В распоряжении бойцов также были танки Т-72Б и боевые машины пехоты БМП-2, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Танкисты вели стрельбу штатным артиллерийским выстрелом. Кроме того, экипажи выполнили нормативы по фланговой стрельбе, стрельбе с ходу из пушки и пулемета. Их целью были движущиеся мишени, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дистанциях от 500 до 1,2 тысяч метров.

Во время учений военнослужащие также усовершенствовали свое мастерство в вождении боевых машин по пересеченной местности. Они отлично преодолевали естественные и искусственные препятствия, слаженно действовали при ведении боя в составе подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU