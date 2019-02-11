Жителей Комсомольска призывают к осторожности в выборе турагентства

11 Февр. 11:16 2019-02-11T11:16:52+03:00

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Как известно, предоставлять услуги по организации отдыха имеют право только туроператоры, включенные в Единый федеральный реестр. Любую сомнительную организацию легко проверить - достаточно посетить сайт Ассоциации «Турпомощь» и проверить наличие агентства в реестре. Однако беспечные граждане все чаще манкируют простыми предосторожностями и попадают в лапы аферистов.

- В связи с участившимися случаями мошенничества в сфере предоставления туристических услуг, мы призываем гостей и жителей города Юности быть внимательными при выборе туристического агентства, - отметили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре. - Турагенты вправе предоставлять услуги по реализации туристского продукта только от лица туроператора, с которым заключен договор о сотрудничестве.

В ведомстве подчеркнули, что особое внимание следует уделять составлению договора об оказании услуг - документ должен быть понятен и логичен, будущим туристам необходимо сверить все даты и денежные суммы, а также внимательно изучить те пункты, которые говорят о возможном расторжении договора по тем или иным причинам. Кроме того, некоторые мелкие детали путешествия часто описывают не в договоре с клиентом, а в листе бронирования.

ИСТОЧНИК KP.RU