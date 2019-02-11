В Хабаровском крае проведут повторную вакцинацию свиней от ящура

11 Февр. 09:39 2019-02-11T09:39:57+03:00

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Для закрепления результата и выработки иммунитета против заболевания, вакцинацию от ящура проводят дважды. Во время первого этапа на территории края привили 11 тысяч свиней, в основном, это коснулось Хабаровска, а также Хабаровского, Бикинского, Вяземского и имени Лазо районов.

- Вторая волна вакцинации начнется в середине текущей недели, - рассказал Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор. - Что касается «Скифагро-ДВ», в котором произошла вспышка ящура, то там продолжается ликвидация очага заболеваемости. На этой неделе планируется приступить к дезинфекции, после чего будет решаться вопрос о снятии карантина.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что в связи с заражением свиней на территории края усилены меры ветеринарного контроля, в частности, на федеральной трассе «Уссури», а также в районе моста через Амур организованы ветеринарно-полицейские посты для проверки поставок всей мясной продукции, ввозимой на территорию Хабаровского края. Проверки также идут на рынках и в магазинах, а местных жителей просят сообщать о всех подозрительных случаях реализации мяса по телефону горячей линии 8 (4212) 60-16-14.

ИСТОЧНИК KP.RU