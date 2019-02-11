В Хабаровске 15 февраля изменятся автобусные маршруты

11 Февр. 10:14 2019-02-11T10:14:05+03:00

В этот день в краевой столице пройдут мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске на один день изменятся автобусные маршруты. Так, 15 февраля пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день также вспомнят о выводе советских войск из Афганистана. С тех пор прошло уже 30 лет.

- В рамках празднования в центре города устраивают шествие ветеранов боевых действий, родственников погибших военнослужащих и представителей общественности. Поэтому с 12:00 до 12:45, пока будут формироваться колонны, перекроют движение на улицах на улицах Тургенева и Шевченко от переулка Арсеньева до улицы Муравьева-Амурского, на переулках Арсеньева и Дьяченко, на улице Муравьева-Амурского от улицы Шевченко до улицы Тургенева. Также автомобилистов просят учесть, что в этот промежуток времени парковать машины нельзя будет на улице Тургенева, в районе Комсомольской площади и площади Славы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

С 12:00 часов до 12:45 также временно изменятся маршруты общественного транспорта:

- Троллейбус №1 будет ходить от аэропорта до «Дома одежды».

- Автобусы №14, 19, 55 и 82 с улицы Муравьева-Амурского поедут по улице Комсомольской на Амурский бульвар, на улицу Калинина с левым поворотом на улицу Муравьева-Амурского и далее - по установленному пути следования.

- Автобус №1Л с улицы Ленина поедет по улице Запарина на улицу Серышева и далее - по обычному маршруту.

- Автобус №52 поедет с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского затем вернется на привычный маршрут.

- Автобус № 1С с улицы Серышева по улице Калинина поедет на улицу Ленина и далее по обычному маршруту.

- Автобус №29К с улицы Ленина будет двигаться по улице Запарина на Амурский бульвар и затем по привычному пути.

- Автобус №29П с Амурского бульвара поедет по улице Калинина на улицу Ленина и потом по привычному пути.

- Автобус №34, когда будет двигаться с автовокзала, с улицы Муравьева-Амурского проедет по улице Калинина и затем по улице Ленина, затем вернется на обычный маршрут. При этом, направляясь к автовокзалу по улице Запарина, он пойдет на улицу Муравьева-Амурского и далее - по обычному маршруту.

- Автобус №56 будет двигаться с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина и далее - по установленному пути следования.

- Автобус №80 поедет с улицы Ленина по улице Запарина, Уссурийскому бульвару, улице Калинина на улицу Ленина и затем – по привычному маршруту.

- Автобус №83 проедет по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского и вернется на привычный маршрут.

- Автобус № 83П поедет с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина и далее - по установленному пути следования.

Автомобилистов также просят учесть, что с 12:30 до 12:45 ограничат движение на улице Тургенева от Комсомольской площади до мемориального комплекса на площади Славы. Запрет на движение будет распространяться на все виды транспорта. Жителям города заранее приносят извинения за доставленные неудобства и убедительно просят учитывать информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU