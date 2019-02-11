Юные хабаровские гимнастки привезли из Америки 15 медалей

11 Февр. 10:43 2019-02-11T10:43:15+03:00

После триумфального выступления дальневосточниц в Лос-Анджелесе участники из Канады просились на сборы в краевую столицу

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В Хабаровске встретили победительниц международного турнира по гимнастике. Турнир прошел в Лос-Анджелесе. Среди участников были спортсменки из США, Канады, Литвы, Узбекистана, КНР. Юным дальневосточницам удалось обойти соперниц и завоевать в общей сложности 15 медалей разного достоинства.

- После триумфального выступления больше всего наград оказалось у Ирины Гусевой. Гимнастке всего 10 лет, но она смогла завоевать пять золотых медалей. Хабаровские спортсменки вернулись в Хабаровск в минувшие выходные. В зале прилета их встречали с плакатами и цветами, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, перелет пяти спортсменок и двух тренеров в Америку и обратно обошелся городской казне в полмиллиона рублей. Девочки признались, что сильно волновались перед каждым выступлением, но смогли обуздать свой страх и показали себя всему миру только с лучшей стороны. После турнира спортсменки и их родители из Канады даже просились на сборы в Хабаровск. Пока это только разговоры, среди реальных планов девочек - выиграть чемпионат Дальнего Востока по художественной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU